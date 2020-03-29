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29.03.2020

Hindistan'da otogarda izdiham! Binlerce kişi terminalde bekletildi |Video

Hindistan’da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından evlerine dönmek isteyen binlerce işçi, otobüs terminallerinde bekletildi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler alıyor. Hindistan'da korona virüsün yayılmasını önlemek için toplantılar yasaklandı, 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Delhi ve Uttar Pradeş eyaleti yönetimleri işçilerin evlerine dönmesi için otobüs seferleri düzenledi. Ancak Uttar Pradeş eyaletindeki Anand Vihar otogarında binlerce işçi evlerine geri dönmek için uzun süre otobüs terminalinde hiçbir önlem alınmadan bir arada bekletildi.

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