05 Ocak 2022, Çarşamba
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Hindistan'da korkunç kaza! Onlarca ölü ve yaralı var
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.