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Hindistan'da korkunç kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2022 15:43
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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