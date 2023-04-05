05 Nisan 2023, Çarşamba
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Hindistan'da kan donduran olay! Gelinin eski sevgilisinin intikamı! Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi
Kan donduran olay, Hindistan'da meydana geldi. Bir düğünde düğün hediyesinin içine koyulan bombanın patlaması sonucu gelinin müstakbel eşi ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. Düğün hediyesinin içine patlayıcı koyanın ise gelinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...