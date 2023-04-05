05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hindistan'da kan donduran olay! Gelinin eski sevgilisinin intikamı! Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi

Hindistan'da kan donduran olay! Gelinin eski sevgilisinin intikamı! Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 14:19
Kan donduran olay, Hindistan'da meydana geldi. Bir düğünde düğün hediyesinin içine koyulan bombanın patlaması sonucu gelinin müstakbel eşi ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. Düğün hediyesinin içine patlayıcı koyanın ise gelinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Hindistan’da kan donduran olay!
Hindistan'da kan donduran olay!
İsveç’te NATO öfkesi! Kristersson’u topa tuttular
İsveç'te NATO öfkesi! Kristersson'u topa tuttular
Ankara’dan tepki: Lanetliyoruz
Ankara'dan tepki: Lanetliyoruz
Trump’tan ilk açıklama
Trump’tan ilk açıklama
Sessizliğini korudu
Sessizliğini korudu
TikTok’a bir yasak da o ülkeden
TikTok'a bir yasak da o ülkeden
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’yı bastı
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'yı bastı
Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya resmen NATO’da
Finlandiya resmen NATO'da
Trump tutuklanacak mı?
Trump tutuklanacak mı?
Paris’te scooter kullanımı yasak!
Paris'te scooter kullanımı yasak!
Lafarge skandalı büyüyor
Lafarge skandalı büyüyor
Daha Fazla Video Göster