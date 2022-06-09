Hindistan’da dehşete düşüren olay! Oyun oynamasına izin vermediği için annesini öldürdü

Hindistan’da akıl almaz bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki oyun bağımlısı genç, kendisine izin vermeyen annesini vurdu. Kimseye bir şey söylemesin diye kız kardeşini de tehdit etti. Cani evlat annesinin cesedini ise 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.