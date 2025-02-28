28 Şubat 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hindistan’da can pazarı! Çığ düştü: 41 kişi kar altında mahsur kaldı
Hindistan’da Himalaya Dağları’nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde çığ meydana geldi. Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında meydana gelen çığda 41 kişi kar altında mahsur kaldı. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "Çığ çalışma sahasını vurdu ve içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kaldı. Konteynerlerden 5’inin yeri tespit edildi. Kalan 3 konteyneri arama çalışmaları sürüyor" denildi.