06 Temmuz 2021, Salı
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Hindistan’da binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi!
Koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın sert vurduğu Hindistan'da, binlerce kişi sahte aşıyla dolandırıldı. Sahte aşı merkezlerine gidenlere koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi. Dolandırıcıların sahte aşılardan yaklaşık 142 bin lira kazandığı belirtiliyor.