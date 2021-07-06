06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hindistan’da binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi!

Hindistan’da binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2021 16:38
Koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın sert vurduğu Hindistan'da, binlerce kişi sahte aşıyla dolandırıldı. Sahte aşı merkezlerine gidenlere koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi. Dolandırıcıların sahte aşılardan yaklaşık 142 bin lira kazandığı belirtiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan'da bir skandal daha! Aşı yerine...
Hindistan'da bir skandal daha! Aşı yerine...
Rusya’da uçak faciası!
Rusya’da uçak faciası!
Fransızlar Türk SİHA'larını örnek gösterdi
Fransızlar Türk SİHA'larını örnek gösterdi
28 yolcuyla radardan kayboldu!
28 yolcuyla radardan kayboldu!
Rusya'da hareketli anlar!
Rusya'da hareketli anlar!
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü
Almanya’da Türk aileye ırkçı saldırı!
Almanya’da Türk aileye ırkçı saldırı!
Almanya'da 8 milyon avro ile kaybolan Yasemin Gündoğan
Almanya'da 8 milyon avro ile kaybolan Yasemin Gündoğan
2 gündür söndürülemeyen yangın!
2 gündür söndürülemeyen yangın!
BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili
BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili
Atom bombası gibi patladı! Deniz ortasında korku dolu anlar
Atom bombası gibi patladı! Deniz ortasında korku dolu anlar
Havai fişekler yanlışlıkla patladı
Havai fişekler yanlışlıkla patladı
Daha Fazla Video Göster