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Hindistan’da ayin sırasında izdiham: 121 ölü! Katliam gibi izdihamı tetikleyen neydi?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.07.2024 15:46
Hindistan'da 250 bin kişinin katıldığı bir ayinde çıkan izdiham faciaya yol açtı. Aynı anda sahneye akın eden on binlerce insan birbirini ezdi, 121 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise binin üzerinde…
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