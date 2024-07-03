Hindistan’da ayin sırasında izdiham: 121 ölü! Katliam gibi izdihamı tetikleyen neydi?

Hindistan'da 250 bin kişinin katıldığı bir ayinde çıkan izdiham faciaya yol açtı. Aynı anda sahneye akın eden on binlerce insan birbirini ezdi, 121 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise binin üzerinde…

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