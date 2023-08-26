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Hindistan'da 7 yaşındaki çocuğa ırkçı saldırı: Müslüman olduğu için sınıfta tokat attırdı

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Giriş: 26.08.2023 16:44
Müslümanların türlü baskılara maruz kaldığı Hindistan'da yine skandal bir olay yaşandı. Müslüman öğrencilerinden birini tahtaya kaldıran öğretmen, önce azarladı sonra da çocuğun arkadaşları tarafından tek tek tokat attırdı. Dehşete düşüren anlar kameralara böyle yansıdı.
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