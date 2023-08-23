Hindistan'a ait uzay aracı Ay'a indi! Ay'ın az keşfedilmiş güney kutbuna inen ilk ülke Hindistan oldu

Hindistan'ın Chandrayaan-3 Vikram uzay aracı Ay'ın güney kutbuna tarihi bir iniş yaptı. Hint uzay aracı Ay'ın az keşfedilmiş güney kutbuna inen ilk ülke oldu.

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