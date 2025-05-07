Hindistan- Pakistan savaşı başladı! A Haber Pakistan’da canlı yayında

Hindistan-Pakistan geriliminde sıcak dakikalar yaşanıyor. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan ordu sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Gazeteci Fakhar Ur Rahman, A Haber canlı yayınına bağlanarak detayları aktardı. Fakhar Ur Rahman, “Pakistan Askeri Sözcü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Pakistan’a üç füze ile üç hedefi vurdu. Bu füzeler Pakistan kontrol altındaki Keşmir bölgesi ve bir camiye Hindistan tarafından füze ile hedef alındı. Füze saldırısı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bir kadın ve erkeğin yaralı olduğu konusunda askeri yetkililer tarafından bilgiler geldi. Pakistan’da şu anda saat gece 02.00. Bu saldırılar yaklaşık 20 dakika önce meydana geldi." dedi.