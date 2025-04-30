30 Nisan 2025, Çarşamba
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Hindistan-Pakistan arasındaki 740 kilometrelik fiili sınırda çatışmalar 6'ncı gecesinde!
Pakistan ordusu, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyon yükselirken, dün gece yarısı Hindistan ordusuna ait birden fazla mevziden açılan ateşe karşılık verildiğini açıkladı.