27 Mart 2022, Pazar
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Hindistan orta menzilli füze test etti
Kuzey Kore'nin peş peşe ateşlediği balistik füzelerin ardından bir haber de Hindistan'dan geldi. Hint ordusu orta menzilli füze test etti. Füzenin ateşlenmesinin ardından dünya basını gözünü Hindistan'a çevirdi.