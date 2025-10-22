Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’yu taşıyan Mi-17 helikopteri, Kerala’daki Pramadam Stadyumu’na iniş yaptıktan sonra pistin bir kısmı çöktü. Olayda yaralanan olmadı, güvenlik güçleri helikopteri güvenli bir alana taşıdı. Yetkililer, pistin son anda değiştirildiğini ve betonun henüz sertleşmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Murmu, planlanan ziyaretine kesintisiz devam etti. Sosyal medyada olay anına ait görüntüler paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN