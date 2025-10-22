22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 17:29
Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’yu taşıyan Mi-17 helikopteri, Kerala’daki Pramadam Stadyumu’na iniş yaptıktan sonra pistin bir kısmı çöktü. Olayda yaralanan olmadı, güvenlik güçleri helikopteri güvenli bir alana taşıdı. Yetkililer, pistin son anda değiştirildiğini ve betonun henüz sertleşmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Murmu, planlanan ziyaretine kesintisiz devam etti. Sosyal medyada olay anına ait görüntüler paylaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
Suriye’nin imar maliyeti 216 milyar dolar
Suriye'nin imar maliyeti 216 milyar dolar
ABD’de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?
ABD'de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?
Bannon CIA’i MOSSAD kontrol ediyor demişti!
Bannon "CIA'i MOSSAD kontrol ediyor" demişti!
Napolyon’un mücevherlerinin değeri belli oldu
Napolyon'un mücevherlerinin değeri belli oldu
Rusya’da nükleer silah tatbikatı yapıldı
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü
Louvre Müzesi kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı
Louvre Müzesi kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı
İrlanda’da göçmen karşıtları ayaklandı
İrlanda'da göçmen karşıtları ayaklandı
Sırbistan parlamentosu önünde silah sesleri
Sırbistan parlamentosu önünde silah sesleri
İsrail öfkesi ABD’de seçimlere yansıdı
İsrail öfkesi ABD'de seçimlere yansıdı
Dublin’de göçmen karşıtı protesto şiddete dönüştü!
Dublin'de göçmen karşıtı protesto şiddete dönüştü!
Louvre’dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Louvre'dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Daha Fazla Video Göster