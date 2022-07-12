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Herson’da şiddetli patlama! Rus füzesiyle dolu depo havaya açtı

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Giriş: 12.07.2022 13:31
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sürerken sahada şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna'nın doğusunu Rus işgalinden kurtarmak için karşı saldırı başlatan Kiev güçleri, Herson'da Rusya'ya ait bir mühimmat deposunu vurdu. Yaşanan şiddetli patlama kilometrelerce uzaklıktan duyuldu.
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