Herson’da şiddetli patlama! Rus füzesiyle dolu depo havaya açtı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sürerken sahada şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna'nın doğusunu Rus işgalinden kurtarmak için karşı saldırı başlatan Kiev güçleri, Herson'da Rusya'ya ait bir mühimmat deposunu vurdu. Yaşanan şiddetli patlama kilometrelerce uzaklıktan duyuldu.

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