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Her satırı dehşet! Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü

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Giriş: 26.05.2021 14:01
Güncelleme:26.05.2021 14:06
Pakistan'da sosyeteye mensup bir ailenin çocuğu olan 26 yaşındaki Zahir Jadoon, İngiltere'de hukuk okuyan ve bir yakınının düğünü için Pakistan'a giden Mahira Zülfikar ile tanışarak genç kıza evlenme teklifinde bulundu. Zengin ailesinin gücüne güvenen zanlı, evlilik teklifi kabul edilmeyince çılgına döndü. Sonrasında ise dehşet saçtı.
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Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü
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