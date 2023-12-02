02 Aralık 2023, Cumartesi
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Hem vurdular hem de izlediler: İşgalci İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye bombardımanı helikopterden seyretti
Yıllardır Filistin’i işgal eden katil İsrail, yaklaşık iki aydır Gazze’de savaş suçu işleyip binlerce masumun canına kıyarak 21. yüzyılın soykırımına imza atıyor. Bu katliamı dünyanın gözü önünde yapan terör örgütü İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant, yeniden saldırı başlatılan Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı, savaş helikopterinden izledi.