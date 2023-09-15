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Hedef yine Kutsal Kitap! İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı

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Giriş: 15.09.2023 23:28
Güncelleme:15.09.2023 23:28
İsveç'te Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılar sürüyor. Irak asıllı Salwan Nejem, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.
İsveç’te cami önünde Kur’an-ı Kerim’e saldırı
İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
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