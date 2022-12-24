24 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi: İşte Paris'teki saldırının perde arkası! Ölenler PKK'lı çıktı, PKK yandaşları Fransız polisine saldırdı
Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir silahlı saldırı gerçekleşti. Daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın açtığı ateş sonucu biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.