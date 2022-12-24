24 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi: İşte Paris'teki saldırının perde arkası! Ölenler PKK'lı çıktı, PKK yandaşları Fransız polisine saldırdı

HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi: İşte Paris'teki saldırının perde arkası! Ölenler PKK'lı çıktı, PKK yandaşları Fransız polisine saldırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2022 12:49
Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir silahlı saldırı gerçekleşti. Daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın açtığı ateş sonucu biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.
İngiltere’de Strep A salgını!
İngiltere’de Strep A salgını!
İşte Paris’teki saldırının perde arkası!
İşte Paris'teki saldırının perde arkası!
O hastanenin ilk skandalı değilmiş!
O hastanenin ilk skandalı değilmiş!
PKK destekçileri Yunan polisine saldırdı
PKK destekçileri Yunan polisine saldırdı
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü
Paris’te korkunç anlar!
Paris'te korkunç anlar!
Etna yanardağı faaliyete geçti!
Etna yanardağı faaliyete geçti!
Avrupa enerji krizi sarmalında!
Avrupa enerji krizi sarmalında!
Fransa’da PKK skandalı!
Fransa'da PKK skandalı!
Alman vekilden PKK’ya destek!
Alman vekilden PKK'ya destek!
İran’dan flaş Mossad açıklaması!
İran’dan flaş Mossad açıklaması!
Almanya’da morgda cenazeler karıştı
Almanya’da morgda cenazeler karıştı
Daha Fazla Video Göster