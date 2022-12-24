HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi: İşte Paris'teki saldırının perde arkası! Ölenler PKK'lı çıktı, PKK yandaşları Fransız polisine saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir silahlı saldırı gerçekleşti. Daha önce de göçmen kampına kılıçlı saldırıda bulunan Fransız 69 yaşındaki William M. isimli saldırganın açtığı ateş sonucu biri kadın üç kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden 2'sinin PKK'lı çıkmasının ardından Paris sokakları karıştı. Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.