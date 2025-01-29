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Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor! ABD-İngiltere arası 3,5 saate düşebilir

Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor! ABD-İngiltere arası 3,5 saate düşebilir

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 15:27
Hava yolu taşımacılığında süpersonik jetler geri dönüyor. ABD'de ilk kez özel bir firma tarafından yapılan yolcu jeti ses sınırını aştı. Testlerin başarılı olmasıyla İngiltere'den ABD'ye uçuş süresi 3, 5 saate inebilir. Ama bu süre için havacılık kurallarında da değişim gerekiyor.
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Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor! ABD-İngiltere arası 3,5 saate düşebilir
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