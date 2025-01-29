Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor! ABD-İngiltere arası 3,5 saate düşebilir

Hava yolu taşımacılığında süpersonik jetler geri dönüyor. ABD'de ilk kez özel bir firma tarafından yapılan yolcu jeti ses sınırını aştı. Testlerin başarılı olmasıyla İngiltere'den ABD'ye uçuş süresi 3, 5 saate inebilir. Ama bu süre için havacılık kurallarında da değişim gerekiyor.

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