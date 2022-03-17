Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rus hava sahasının kullanılmaması, hava yollarının seyahat sürelerinin uzamasına yol açtı.Ukrayna-Rusya savaşı, Doğu ile Batı arasında yapılan yolcu seferlerini süresini olumsuz etkiledi. Birçok hava yolunun Rusya'ya hava sahasını kapatma kararının ardından Rusya da misilleme olarak Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeye hava sahasını kapattı.

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