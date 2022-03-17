17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı

Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 10:33
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rus hava sahasının kullanılmaması, hava yollarının seyahat sürelerinin uzamasına yol açtı.Ukrayna-Rusya savaşı, Doğu ile Batı arasında yapılan yolcu seferlerini süresini olumsuz etkiledi. Birçok hava yolunun Rusya'ya hava sahasını kapatma kararının ardından Rusya da misilleme olarak Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeye hava sahasını kapattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Sığınakta yaşam savaşı
Sığınakta yaşam savaşı
Kiev’de kuşatma daralıyor
Kiev’de kuşatma daralıyor
Biden’ın gafı salondakileri güldürdü!
Biden’ın gafı salondakileri güldürdü!
9 Rus askerine karşılık serbest kaldı!
9 Rus askerine karşılık serbest kaldı!
Savaş hattından sıcak görüntüler!
Savaş hattından sıcak görüntüler!
Çok konuşulan sosyal deney
Çok konuşulan sosyal deney
Rus tankının imha görüntüleri
Rus tankının imha görüntüleri
Joe Biden canlı yayında imzayı attı
Joe Biden canlı yayında imzayı attı
Japonya’da şiddetli deprem
Japonya'da şiddetli deprem
Kiev’de art arda patlamalar
Kiev'de art arda patlamalar
Daha Fazla Video Göster