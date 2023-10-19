Hastane yakınına alçak saldırı! Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi A Haber’de

Han Yunus Hastanesi yakınını hedef alan alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan Gazze Sağlık bakanlığı yetkilisi Enver Ataullah, “Gerçekten burada yaşananlar ve durum anlatılmaz. Sadece Han Yunus değil Gazze’nin her yeri bombalanıyor. Şu anda Gazze’de şehitlerin sayısı 4 bine ulaştı. Şu anda bin 200 kişi enkaz altında. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Onların için şehit olabilir diyebiliriz.” dedi.