Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!

Gazze'de ateşkese ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama var. Bu kez Başkan Yardımcısı Kamala Harrıs konuştu "derhal ateşkes sağlanmalı" dedi.

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