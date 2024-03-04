04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!

Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2024 20:56
Gazze'de ateşkese ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama var. Bu kez Başkan Yardımcısı Kamala Harrıs konuştu "derhal ateşkes sağlanmalı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!
Harrıs’ten Gazze’de ateşkes çağrısı!
Arap basınında ‘KAAN’ rüzgarı!
Arap basınında ‘KAAN’ rüzgarı!
Filistin Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor!
Filistin Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor!
İsrail hükümetinde gerilim!
İsrail hükümetinde gerilim!
Dünya Filistin için sokakta!
Dünya Filistin için sokakta!
Kayalıklara çarpan tekne battı!
Kayalıklara çarpan tekne battı!
Haite’de 3 binden fazla mahkum firar etti!
Haite’de 3 binden fazla mahkum firar etti!
Dev kaya kamyonun üzerine düştü!
Dev kaya kamyonun üzerine düştü!
ABD’de PKK/YPG’ye üst düzey ziyaret!
ABD’de PKK/YPG'ye üst düzey ziyaret!
Almanya Rusya’ya mı saldıracak?
Almanya Rusya'ya mı saldıracak?
Hamas heyeti ateşkes için Kahire’de
Hamas heyeti ateşkes için Kahire'de
Kamala Harris’ten Gazze’de ateşkes açıklaması!
Kamala Harris’ten Gazze’de ateşkes açıklaması!
Daha Fazla Video Göster