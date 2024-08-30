30 Ağustos 2024, Cuma
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Harrıs röportaj'da İsrail'e desteğini yineledi: Ambargo yok!
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kamala Harris başkan adayı ilan edildikten sonra ilk röportajını verdi. Sorular arasında Gazze’deki katliam da vardı. Ambargo uygulanmayacak, ateşkes sağlanmalı dedi. Detayları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu A Haber canlı yayınında anlattı. Hasasu Kamala Harris’in adaylığını açıkladıktan sonra kendini geri çektiği ve yenilikçi söylemeni geri planda tuttuğu bir röportaj gerçekleştirdiğini dile getirdi.