23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Harris nasıl bir dış politika benimseyecek? Harris’in Türkiye’ye karşı yaklaşımı nasıl?

Harris nasıl bir dış politika benimseyecek? Harris’in Türkiye’ye karşı yaklaşımı nasıl?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 18:16
Biden ABD başkanlığından adaylığını çekince sahne yardımcısı Kamala Harris'e kaldı. Peki Harris, biden yönetimi ile benzer bir dış politika mı yürütecek? Türkiye'ye karşı yaklaşımı nasıl olacak? Detaylar haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harris nasıl bir dış politika benimseyecek?
Harris nasıl bir dış politika benimseyecek?
Gazze Batılı hükümetleri nasıl sarstı?
Gazze Batılı hükümetleri nasıl sarstı?
Gazze’de gönüllü Amerikalı hekim dehşeti anlattı: Bu kadar yakılmış çocuğu ömrümde görmedim
Gazze’de gönüllü Amerikalı hekim dehşeti anlattı: Bu kadar yakılmış çocuğu ömrümde görmedim
ABD’de yine polis cinayeti!
ABD’de yine polis cinayeti!
Gökyüzünde kuş gibi uçtular
Gökyüzünde kuş gibi uçtular
Kassam Tugayları İşgalci İsrail ordusunu böyle avladı!
Kassam Tugayları İşgalci İsrail ordusunu böyle avladı!
Alman polisi protestocu kadını yumrukladı!
Alman polisi protestocu kadını yumrukladı!
Trump’a suikast girişimi soruşturması!
Trump’a suikast girişimi soruşturması!
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: 37 ölü
İsrail'den Han Yunus’ta katliam: 37 ölü
Biden için son böyle başladı!
Biden için son böyle başladı!
Harris adaylığa ne kadar yakın?
Harris adaylığa ne kadar yakın?
Otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü
Otoyol köprüsü çöktü! 25 araç suya düştü
Daha Fazla Video Göster