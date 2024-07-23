Harris nasıl bir dış politika benimseyecek? Harris’in Türkiye’ye karşı yaklaşımı nasıl?

Biden ABD başkanlığından adaylığını çekince sahne yardımcısı Kamala Harris'e kaldı. Peki Harris, biden yönetimi ile benzer bir dış politika mı yürütecek? Türkiye'ye karşı yaklaşımı nasıl olacak? Detaylar haberimizde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN