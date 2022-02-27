27 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Aydın: Evimize her an roket düşebilir
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 4. gününde bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Aydın bölgedeki son gelişmeler A Haber canlı yayınında anlattı. Aydın, "Balkonlara çıkmayın uyarısı yapıldı. Evimize her an roket düşebilir" dedi.