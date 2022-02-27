27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Aydın: Evimize her an roket düşebilir

Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Aydın: Evimize her an roket düşebilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2022 12:59
Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 4. gününde bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Murat Aydın bölgedeki son gelişmeler A Haber canlı yayınında anlattı. Aydın, "Balkonlara çıkmayın uyarısı yapıldı. Evimize her an roket düşebilir" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evimize her an roket düşebilir
"Evimize her an roket düşebilir"
Odessa sokaklarında çatışma
Odessa sokaklarında çatışma
Ukrayna sokaklarında şehir savaşı
Ukrayna sokaklarında şehir savaşı
Tahliye otobüsünden canlı yayın
Tahliye otobüsünden canlı yayın
Ukraynalı askerler Rus konvoyunu ele geçirdi!
Ukraynalı askerler Rus konvoyunu ele geçirdi!
A Haber canlı yayınında bomba sesleri!
A Haber canlı yayınında bomba sesleri!
Kim Jong-Un rahat durmadı!
Kim Jong-Un rahat durmadı!
SİHA’lar Rusya’ya cephane taşıyan treni vurdu
SİHA'lar Rusya'ya cephane taşıyan treni vurdu
Canlı yayında bomba sesleri
Canlı yayında bomba sesleri
Bir sürü yalan haberler var
"Bir sürü yalan haberler var"
Türk vatandaşları A Haber’de anlattı
Türk vatandaşları A Haber’de anlattı
Harkov’da sokak çatışması
Harkov'da sokak çatışması
Daha Fazla Video Göster