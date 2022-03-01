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Harkov'da Türk vatandaşın evi tarandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 10:25
Ukrayna Harkov'da yaşayan bir türk vatandaşı uyuduğu sırada evi tarandı! Türk vatandaşın aktardığı bilgiye göre Ukrayna Harkov'daki evişnde saat 08.00 sularında uyurken bir anda evinin ve arabasının taranması ile uyandı.
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