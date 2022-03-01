01 Mart 2022, Salı
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Harkov'da Türk vatandaşın evi tarandı!
Ukrayna Harkov'da yaşayan bir türk vatandaşı uyuduğu sırada evi tarandı! Türk vatandaşın aktardığı bilgiye göre Ukrayna Harkov'daki evişnde saat 08.00 sularında uyurken bir anda evinin ve arabasının taranması ile uyandı.