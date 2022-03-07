Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü! O anlar kameralara böyle yansıdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Harkov kentinde akşam saatlerinde Ukrayna askerleri tarafından bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı, roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü.