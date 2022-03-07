07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Harkov'da füze saldırı başladı! Geceyi aydınlatan saldırı kameralara yansıdı

Harkov'da füze saldırı başladı! Geceyi aydınlatan saldırı kameralara yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2022 06:39
Güncelleme:07.03.2022 06:41
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 12. günde devam ederken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Belarus medyası Harkov'da füze saldırısının başladığını ve patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.
Harkov’da füze saldırı başladı!
Harkov'da füze saldırı başladı!
Harkov’da Rus savaş uçağı düşürüldü!
Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü!
Dünya’nın gözü önünde insanlık dramı!
Dünya'nın gözü önünde insanlık dramı!
Irpin’de siviller tahliye edilmeye çalışılıyor
Irpin'de siviller tahliye edilmeye çalışılıyor
İrpin ateş altında
İrpin ateş altında
Rusya Vinnitsya Havalimanı’nı vurdu
Rusya Vinnitsya Havalimanı'nı vurdu
A Haber ekibinin yakınına bomba düştü!
A Haber ekibinin yakınına bomba düştü!
Havalimanına atılan füze görüntülerdi
Havalimanına atılan füze görüntülerdi
Rus askerinden biber gazlı müdahale
Rus askerinden biber gazlı müdahale
Bucha’da bombanın düşme anı kamerada
Bucha'da bombanın düşme anı kamerada
Harkov’da bina vuruldu
Harkov'da bina vuruldu
Ukrayna Mariupol’da insani koridor için ateşkes
Ukrayna Mariupol'da insani koridor için ateşkes
Daha Fazla Video Göster