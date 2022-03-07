07 Mart 2022, Pazartesi
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Harkov'da füze saldırı başladı! Geceyi aydınlatan saldırı kameralara yansıdı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 12. günde devam ederken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Belarus medyası Harkov'da füze saldırısının başladığını ve patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.