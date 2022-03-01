01 Mart 2022, Salı
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Harkov'da Belediye Binası füze ile vuruldu! Rusya'nın Harkov Belediye Binasını füze ile vurduğu o anlar kamerada! Rusya füze saldırısı saniye saniye kamerada!
Şiddetli çatışmaların ve bombalı saldırıların devam ettiği Ukranya Harkov'da Rus ordusu Harkov Belediye Binasını füze ile vurdu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.