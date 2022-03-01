01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Harkov'da Belediye Binası füze ile vuruldu! Rusya'nın Harkov Belediye Binasını füze ile vurduğu o anlar kamerada! Rusya füze saldırısı saniye saniye kamerada!

Harkov'da Belediye Binası füze ile vuruldu! Rusya'nın Harkov Belediye Binasını füze ile vurduğu o anlar kamerada! Rusya füze saldırısı saniye saniye kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2022 09:57
Güncelleme:01.03.2022 10:13
Şiddetli çatışmaların ve bombalı saldırıların devam ettiği Ukranya Harkov'da Rus ordusu Harkov Belediye Binasını füze ile vurdu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
Harkov’da Belediye Binası füze ile vuruldu!
Harkov'da Belediye Binası füze ile vuruldu!
Rus tanklarının üzerinde o işaretin anlamı ne?
Rus tanklarının üzerinde o işaretin anlamı ne?
Ukrayna SİHA’larla BUK’ları yok etti!
Ukrayna SİHA'larla BUK'ları yok etti!
64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev yolunda!
64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev yolunda!
Rus tankına molotoflu saldırı!
Rus tankına molotoflu saldırı!
Rusya’ya tepki: Defolup gidin
Rusya'ya tepki: Defolup gidin
Zelenskiy’den AB hamlesi
Zelenskiy'den AB hamlesi
Babasından ayrılan çocuğun gözyaşları! Rusya’nın saldırıları sonrası Ukrayna’yı annesiyle terk etti
Babasından ayrılan çocuğun gözyaşları! Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'yı annesiyle terk etti
CBS televizyonundan skandal harita!
CBS televizyonundan skandal harita!
Bayraktar TB2’ler yok etti!
Bayraktar TB2'ler yok etti!
Rusya’ya yanıt: Dünyanın sonu olur!
Rusya'ya yanıt: Dünyanın sonu olur!
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba önemli açıklama
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba önemli açıklama
Daha Fazla Video Göster