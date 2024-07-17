Harediler askere gitmemek için direniyor

İsrail yargısı, azınlık grup Haredilerin askerlik muafiyetini kaldırdı. Onlarca Haredi protesto için sokaklardaydı. Yine "ölürüz de askere gitmeyiz" sloganları yankılandı.

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