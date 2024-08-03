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Haniye'nin çağrısına Londra’dan koştular! Binlerce kişi Gazze’ye ve Filistinli esirlere destek için bir arada

Haniye'nin çağrısına Londra’dan koştular! Binlerce kişi Gazze’ye ve Filistinli esirlere destek için bir arada

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 17:49
İngiltere'de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor. Başkent Londra’dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı. Düven an itibariyle gösteriye katılımın 300 bini geçtiğini ve bölgeye katılımın her dakika arttığını ifade ederken Londra başta olmak üzere İngiltere’nin birçok yerinde destek gösterilerinin olduğu ifade etti.
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Haniye’nin çağrısına Londra’dan koştular!
Haniye'nin çağrısına Londra’dan koştular!
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