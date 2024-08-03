03 Ağustos 2024, Cumartesi
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Haniye'nin çağrısına Londra’dan koştular! Binlerce kişi Gazze’ye ve Filistinli esirlere destek için bir arada
İngiltere'de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor. Başkent Londra’dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı. Düven an itibariyle gösteriye katılımın 300 bini geçtiğini ve bölgeye katılımın her dakika arttığını ifade ederken Londra başta olmak üzere İngiltere’nin birçok yerinde destek gösterilerinin olduğu ifade etti.