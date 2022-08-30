ABD’de 1984'ten bu yana petrol rezervi en düşük seviyede. Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor? ABD farklı ülkelere yönelirse ne olur? Brent petroldeki dalgalanma pompaya nasıl yansıyor? Ayrıntıları A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.