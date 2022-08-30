30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor?
ABD’de 1984'ten bu yana petrol rezervi en düşük seviyede. Hangi ülke ne kadar petrol çıkarıyor? ABD farklı ülkelere yönelirse ne olur? Brent petroldeki dalgalanma pompaya nasıl yansıyor? Ayrıntıları A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar aktardı.