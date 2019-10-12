Hamza Tümeni birliklerinden sivillere mesaj: Afrin'de olduğu gibi sizi kurtaracağız |Video

'Barış Pınarı' harekatında Türk ordusu ile birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Hasan Abdullah Külli, terör örgütü YPGPKK'nın kontrol ettiği bölgede yaşayan sivillere Kürtçe seslenerek 'Korkmayın, bizim hesabımız sizlerle değil, terör örgütü YPGPKK' ile dedi.

Suriye Milli Ordusu El Hamza Özel Kuvvetler Tümeni bünyesindeki 'Kürt Şahinleri Tugayı' komutanı Hasan Abdullah Külli, Suriye'de Resulayn ilçesinden Kürtçe seslendi.

Sivillere Suriye Milli Ordusu'ndan korkmamalarını isteyen Külli, 'Kürt kardeşlerim müsterih olsunlar. Bizim hesabımız terör örgütü YPGPKK ile. Terörün başını ezeceğiz, kardeşlerimizi ise kucaklayacağız. Biz de Kürt olarak buraya savaşmaya geldik. Afrin'de olduğu gibi sizi kurtaracağız' dedi.