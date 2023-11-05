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Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi

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Giriş: 05.11.2023 12:04
Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı bir kişi, çocuğunu rehin aldı. Havalimanında büyük panik yaşandı. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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