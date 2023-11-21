21 Kasım 2023, Salı
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Hamas'tan ateşkes açıklaması
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım 46'ncı günde de sürerken, Hamas'tan ateşkes açıklaması geldi. Ajanslara İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğu bilgileri düşüyor. Bu arada Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı. Son gelişmeleri Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.