16 Ağustos 2024, Cuma
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Hamas'sız ateşkes nasıl olacak?
Hamas'sız ateşkes nasıl olacak? Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakerelerinden ne çıkar? İran İsrail'i vurmak için Katar'dan gelecek sonucu mu bekliyor? Tüm bu soruların cevaplarını Dr. Kemal Olçar ile detaylandırdık.