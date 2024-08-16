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Hamas'sız ateşkes nasıl olacak?

Hamas'sız ateşkes nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 16:50
Hamas'sız ateşkes nasıl olacak? Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakerelerinden ne çıkar? İran İsrail'i vurmak için Katar'dan gelecek sonucu mu bekliyor? Tüm bu soruların cevaplarını Dr. Kemal Olçar ile detaylandırdık.
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