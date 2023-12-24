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Hamas'ın tutsak ettiği İsrailli esir yaşadıklarını tek tek anlattı! Siyonist devletin büyük yalanları patladı: Bedenleriyle korudular

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Giriş: 24.12.2023 15:42
İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi sırasında Gazze'den serbest bırakılan Almog Goldstein, Kassam Tugayları mensuplarının esirleri saldırılardan koruduğunu söyledi.
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