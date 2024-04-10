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Hamas liderinin ailesine saldırı! Filistinli gazeteci saldırıyı anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 19:45
A Haber canlı yayına bağlanan Filistinli gazeteci Mohammed Abutaqiya saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detayları anlattı. Abutaqiya" İsmail Haniyye haberi aldığında tam bir teslimiyet timsali olduğunu gösterdi" dedi.
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