Hamas liderinin ailesine saldırı! Filistinli gazeteci saldırıyı anlattı

A Haber canlı yayına bağlanan Filistinli gazeteci Mohammed Abutaqiya saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detayları anlattı. Abutaqiya" İsmail Haniyye haberi aldığında tam bir teslimiyet timsali olduğunu gösterdi" dedi.

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