Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası! "Hedef 'Sinvar' değildi" açıklaması...

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edilirken A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı. İstanbullu, " Amerikalı bir yetkilinin de bir açıklaması var. “İsrail ordusu yaşananlar karşısında bizim kadar şaşkın. Operasyon Sinvar’ı hedef alma amacı taşımıyordu.” dedi.