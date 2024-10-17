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Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası!

Hamas lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası! "Hedef 'Sinvar' değildi" açıklaması...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 21:50
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edilirken A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.  İstanbullu, " Amerikalı bir yetkilinin de bir açıklaması var. “İsrail ordusu yaşananlar karşısında bizim kadar şaşkın. Operasyon Sinvar’ı hedef alma amacı taşımıyordu.” dedi.

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