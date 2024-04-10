Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun hayatını kaybettiği yerden ilk görüntüler

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti. Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun hayatını kaybettiği yerden görüntüler ortaya çıktı.

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