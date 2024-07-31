31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastında Batı dünyası neden sessiz?
Mecliste düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikaste uğradı. Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmeyen İsrail'in saldırıları Orta Doğu'ya sıçradı. Bölgedeki soykırımına devam eden İsrail'in Haniye'yi şehit etmesinin ardından Batı dünyası bir kez daha ikiyüzlü politikasını gözler önüne serdi. Türkiye, Rusya, Çin ve Katar gibi devletlerden kınama mesajları peş peşe gelirken, ABD kanlı ortağı İsrail'e arka çıktı. Peki, Haniye suikastında Batı dünyası neden sessiz? A Haber'de yorumlandı...