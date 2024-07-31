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Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da öldürüldü!

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da öldürüldü!

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Giriş: 31.07.2024 06:45
Hamas Lideri Haniye Tahran'da uğradığı suikastte öldürüldü. İran Devrim Muhafızları, "Haniye ve koruması Tahran'da suikaste uğradı" açıklamasını yaptı.
Hamas lideri Haniye öldürüldü!
Hamas lideri Haniye öldürüldü!
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