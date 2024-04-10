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Hamas lideri Heniyye, oğulları ve torunlarının şehadet haberini metanet içerisinde karşıladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 18:27
Hamas lideri İsmail Heniyye’nin üç oğlu ve üç torunu az önce Gazze’ye yapılan saldırıda şehit oldu. Hamas lideri İsmail Heniyye, oğulları ve torunlarının şehadet haberini metanet içerisinde karşıladı. O anlar kameralara böyle yansıdı…
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