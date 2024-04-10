Hamas lideri Heniyye, oğulları ve torunlarının şehadet haberini metanet içerisinde karşıladı!

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin üç oğlu ve üç torunu az önce Gazze’ye yapılan saldırıda şehit oldu. Hamas lideri İsmail Heniyye, oğulları ve torunlarının şehadet haberini metanet içerisinde karşıladı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

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