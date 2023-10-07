07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı! Haniyye: Kahramanlık savaşının içindeyiz

Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı! Haniyye: Kahramanlık savaşının içindeyiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2023 14:30
Güncelleme:07.10.2023 14:30
İsrail'e yapılan saldırıları yakından takip eden Hamas lideri İsmail Haniye, saldırıların ardından şükür namazı kıldı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Heniyye, yaptığı açıklamada da "Adı Mescid-i Aksa olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı!
Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı!
İsrail’e operasyon! Netanyahu: Savaştayız!
İsrail'e operasyon! Netanyahu: Savaştayız!
İsrail’e Aksa Tufanı operasyonu!
İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu!
İsrail ile Filistin arasında büyük gerilim
İsrail ile Filistin arasında büyük gerilim
Yatarak bin Euro kazandılar
Yatarak bin Euro kazandılar
Suriye’ye operasyon Avrupa basınında
Suriye'ye operasyon Avrupa basınında
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
Almanya’da bomba tahliyesi! Camiye sığındılar
Almanya'da bomba tahliyesi! Camiye sığındılar
Papa’dan ırkçı davranış
Papa'dan ırkçı davranış
İngiltere’de gençlere sigara yasağı!
İngiltere’de gençlere sigara yasağı!
Avrupa’da sağlık sistemi krizi atlatılamıyor?
Avrupa’da sağlık sistemi krizi atlatılamıyor?
Katolik rahiplere evlilik yasağı tartışması!
Katolik rahiplere evlilik yasağı tartışması!
Daha Fazla Video Göster