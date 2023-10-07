Hamas lideri Haniyye’den şükür namazı! Haniyye: Kahramanlık savaşının içindeyiz

İsrail'e yapılan saldırıları yakından takip eden Hamas lideri İsmail Haniye, saldırıların ardından şükür namazı kıldı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Heniyye, yaptığı açıklamada da "Adı Mescid-i Aksa olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz" dedi.

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