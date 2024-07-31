Hamas lideri Haniye'ye suikast! A Haber İran'dan aktardı: Filistin Meydanı’nda protesto…

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da bu sabaha karşı uğradığı suikastta şehit oldu. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da şehit düştü." ifadelerini kullandı. İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Filistin Meydanı’nda protestolar yapılacak. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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