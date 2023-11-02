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Hamas İsrail yarbayını öldürdü! Salman Habka öldürülen en üst rütbeli İsrail ordusu subay oldu

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 15:50
Hamas güçleri Gazze'de bir İsrail yarbayını öldürdü. Çatışmaların başlangıcından bu yana öldürülen en üst rütbeli İsrail subayı oldu.
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