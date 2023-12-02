Hamas ile katil İsrail arasındaki ateşkes sona erdi! Katil İsrail Gazze'ye yine ölüm yağdırıyor

Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, binlerce masum çocuğu ve insanı katletti. 15 binden fazla Filistinli öldürülürken, bölgede günlerdir süren ateşkes sona erdi. Soykırımcı İsrail ordusu Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini bahane ederek savaşın yeniden başladığı duyurdu. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonrası yüzden fazla kişi hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...