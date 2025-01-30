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Hamas: Filistinliler saat 18’de serbest kalacak

Hamas: Filistinliler saat 18'de serbest kalacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 18:05
İsrail ve Hamas arasında esir takasının üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Hamas, üçü İsrailli sekiz rehineyi serbest bıraktı. Ancak İsrail sözünde durmadı, bugün serbest bırakacağı 110 Filistinli mahkumun salıverilmesini erteledi. Esir takasına ilişkin son bilgileri AA muhabiri Faruk Hanedar A Haber canlı yayınında aktardı. Hanedar, “Filistinli 110 esirin Türkiye saati ile 18:00’da serbest bırakılacak duyuruldu.” ifadelerini kullandı.
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Hamas: Filistinliler saat 18’de serbest kalacak
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