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Halktan tepki hükümetten destek! Almanya İsrail'e 10 bin hassas tank mühimmatı gönderecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 15:49
Almanya'da halk İsrail'in saldırılarını haksız bulurken Hükümet ise katliama destek vermeye devam ediyor. Berlin hükümeti bugünlerde İsrail'e mühimmat talebini onaylamayı planlıyor. Ayrıntıları sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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