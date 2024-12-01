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Halep Kuveyris Hava Üssü’nden yeni görüntü

Halep Kuveyris Hava Üssü'nden yeni görüntü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.12.2024 12:52
Güncelleme:01.12.2024 12:52
Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçler, Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Rusya ve Suriye'ye ait jetler de Halep'te muhaliflerin olduğu bölgeyi vurdu. Esad rejimi, daha güçlü karşılık vermek için geçici olarak Halep'ten çekildikleri duyurdu. Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı. Rejim karşıtı gruplar, rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirirken, Beşar Esad ve ABD'den açıklama geldi. ABD'den yapılan açıklamada son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halinde olunduğu vurgulanırken "DAEŞ Suriye'de bir daha asla yeniden canlanmamalı" denildi. Diğer yandan muhalifler rejime ait Halep Kuveyris Hava Üssü'nü de ele geçirdi. Rejim askerleri savaş uçaklarını bırakarak Şam'a kaçtı.
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